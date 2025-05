L’intelligenza artificiale affonda l’INPS | meno lavoro meno contributi più instabilità

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro, accelerando la chiusura di posti e la riduzione dei contributi. L'INPS rischia di subire gravi conseguenze, con un sistema previdenziale sempre più instabile. Le banche, con la chiusura di sportelli e il taglio del personale, sono solo uno dei tanti settori colpiti da questa trasformazione.

L’avanzata delL’intelligenzaartificiale e dell’automazione sta trasformando radicalmente il mondo del lavoro, con conseguenze che si preannunciano pesanti per il sistema previdenziale italiano. Le banche stanno già chiudendo sportelli e riducendo drasticamente il personale. Questo è solo un esempio di un processo più ampio che vedrà molti impiegati e operai spinti fuori dal mercato del lavoro a causa delle macchine.Il risultato? Un crollo delle entrate contributive per l’INPS, che rischia di trovarsi in seria difficoltà nel garantire pensioni e assistenza futura. A fronte di questo scenario, si agita il tema dell’immigrazione come soluzione alla crisi demografica, ma secondo una visione critica, questa narrativa è fuorviante: non si tratta di una risposta umanitaria, bensì di una strategia politica di potere, utilizzata da una certa parte politica per consolidare il proprio bacino elettorale attraverso promesse e benefici economici. 🔗Leggi su Lortica.it © Lortica.it - L’intelligenza artificiale affonda l’INPS: meno lavoro, meno contributi, più instabilità

