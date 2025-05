L' ingrediente perfetto | la pizza di Granammare protagonista su La7 con Maria Grazia Cucinotta

La pizzeria Granammare di Salerno è stata protagonista di una puntata speciale di “L’Ingrediente Perfetto – A tu per tu”, condotto da Maria Grazia Cucinotta su La7. Il programma ha messo in luce l'eccezionale esperienza gastronomica offerta sul Lungomare Tafuri, celebrando la tradizione e l'arte della pizza, simbolo di convivialità e cultura italiana.

Salerno e la pizzeria Granammare sono state al centro di una puntata speciale del programma televisivo "L'ingredienteperfetto – A tu per tu", condotto da MariaGraziaCucinotta e trasmesso su La7. La trasmissione ha acceso i riflettori sull'esperienza gastronomica nata sul Lungomare Tafuri, al.

