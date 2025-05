L’inflazione percepita rallenta i consumi

ROMA (ITALPRESS) – L'inflazionepercepita si avvicina al 10%: un italiano su due ha ridotto i consumi. Il punto dell'economista Gianni Lepre.

L'inflazione percepita: così calano i consumi - Ad eccezione degli alimenti, gli italiani stanno riducendo pesantemente i loro acquisti. Il motivo, oltre all'aumento dei prezzi (che in media è del 2%) è l'inflazione "percepita", che invece raggiunge il 10%. Spiega il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin: «Sono mesi che i nostri... 🔗Leggi su veneziatoday.it

