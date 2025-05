L’incontro col Papa | Che emozione ci ha stretto la mano e poi ci ha benedetti

In breve da Zazoom:

Un’esperienza indimenticabile di fede e spiritualità ha unito trentacinque giovani del centro storico di Reggio in un pellegrinaggio giubilare a Roma. Benedetti dal Signore e accolti dal nuovo Papa Leone XIV, i ragazzi hanno vissuto un weekend straordinario, culminato nel primo Regina Coeli domenicale del pontefice. Un momento che rimarrà impresso nei loro cuori e nella loro vita di fede.

benedetti dal Signore. e anche dal Papa! Il pellegrinaggio giubilare vissuto da un gruppo di giovani fedeli del centro storico di Reggio è stato un momento di fede che non sarà mai scordato negli anni a venire. I trentacinque ragazzi che sono scesi a Roma per un weekend di spiritualità sono stati salutati dal nuovo Papa Leone XIV al termine del primo Regina Coeli domenicale del nuovo pontefice in piazza San Pietro in diretta televisiva."Avevamo pianificato da tempo questo viaggio – dice la coordinatrice del pellegrinaggio – in occasione del Giubileo; siamo arrivati venerdì per un ritiro spirituale, senza aspettarci nulla di particolare, volevamo soltanto rimanere in un clima di preghiera e non perderci in città per turismo. Al momento della prenotazione del viaggio, c'era la possibilità di fare richiesta di essere salutati al termine del Regina Coeli e quindi avevamo inoltrato la richiesta.