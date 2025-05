Liliana Resinovich l’annuncio della famiglia dopo gli ultimi sviluppi | Denunciamo

Il mistero attorno al caso di Liliana Resinovich continua a suscitare interrogativi e dubbi, a più di due anni dalla sua scomparsa. Ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un bosco vicino all’ex ospedale psichiatrico di Trieste, la sua storia rimane irrisolta. Recentemente, la cugina Silvia ha rilasciato un'intervista esclusiva a Fanpage, offrendo nuove prospettive su questo tragico evento che ha colpito profondamente la comunità.

Il caso di LilianaResinovich non è ancora risolto a distanza di anni. La donna fu ritrovata morta il 5 gennaio del 2022, dopo essere sparita nel nulla il 14 dicembre 2021. Il suo corpo fu rinvenuto in un bosco situato nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Nelle ultime ore la cugina Silvia ha rilasciato un’importante intervista a Fanpage.Infatti, la cugina di LilianaResinovich ha preannunciato la presentazione di una denuncia nei confronti di una persona, che è balzata agli onori della cronaca in questi ultimi giorni. A proposito della lesione della vertebra T2 riscontrata nella vittima, la parente ha esclamato: “È stata vista in un secondo momento dalla dottoressa e dai periti, esatto. Prima non si è mai fatto riferimento a questa frattura, mi chiedo come mai. Io vorrei fare delle domande a questo tecnico, capire qualcosa in più di quelle che sono le sue dichiarazioni”. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Liliana Resinovich, il clamoroso annuncio della famiglia: “Siamo sconvolti” - Liliana Resinovich, il clamoroso annuncio della famiglia SOCIAL“Fisicamente stiamo bene, ma mentalmente no. Questa storia della frattura scoperta durante l’autopsia ci ha sconvolti”. Così Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, ha raccontato il suo stato d’animo a Fanpage.it, commentando la recente notizia della lesione alla vertebra T2 emersa nella perizia della professoressa Cattaneo. Il sospetto, ora, è che ci sia l’ennesimo tentativo di depistaggio intorno alla morte della 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita tre settimane dopo, nel parco dell’ex Ospedale ... 🔗Leggi su tvzap.it

“Cosa succede a Sebastiano Visintin”. Liliana Resinovich, l’annuncio-appello degli avvocati in tv - Da mesi ormai il caso di Liliana Resinovich continua a occupare la cronaca nazionale, tra ipotesi investigative e interrogativi ancora irrisolti. Ma ora, mentre l’attenzione pubblica resta alta, i legali di Sebastiano Visintin — marito della donna scomparsa a Trieste e ritrovata morta settimane dopo in circostanze ancora oscure — lanciano un appello accorato affinché il loro assistito venga lasciato in pace. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Sebastiano Visintin, chi è il marito di Liliana Resinovich: lavoro, ex moglie, figli e l’altro lutto in famiglia - Sebastiano Visintin è indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 da Trieste e ritrovata cadavere, più di un anno dopo, nel parco dell’ex ospedale psichiatrico della città. Quel giorno, Liliana aveva lasciato l’appartamento di via Verrocchio dove abitava col marito e da allora si erano perse le sue tracce. Un mistero che per lungo tempo ha lasciato spazio a ipotesi e congetture, ma che ora sembra puntare in una direzione ben precisa: proprio il marito, figura centrale nel giallo, è finito nel mirino degli inquirenti. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Liliana Resinovich, la famiglia non crede alla frattura durante l'autopsia: «Depistaggio, è stata uccisa»; Liliana Resinovich, la famiglia non crede alla frattura durante l'autopsia: «Depistaggio, è stata uccisa»; «È un depistaggio», perché la famiglia di Liliana Resinovich non crede alla frattura per errore: «Vogliono coprire qualcosa di grande»; Liliana Resinovich, la famiglia non crede alla frattura provocata dal tecnico: «È un depistaggio». I dubbi sul. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Denunciato”. Liliana Resinovich, il clamoroso annuncio della famiglia: “Siamo sconvolti” - “Fisicamente stiamo bene, ma mentalmente no. Questa storia della frattura scoperta durante l'autopsia ci ha sconvolti”. Così Silvia Radin, cugina di ... 🔗thesocialpost.it

Liliana Resinovich, perizia della difesa del fratello: "Vertebra era già rotta, denunciamo il tecnico di laboratorio" - Un'accurata revisione specialistica delle immagini TAC eseguite sul corpo di Liliana Resinovich l'8 gennaio 2022 avrebbe confermato che la frattura alla vertebra T2 era già presente all'epoca dell'esa ... 🔗msn.com

Liliana Resinovich, il fratello: “Quel tecnico un fantoccio”. E parla di una persona misteriosa da Visintin - Il fratello di Liliana Resinovich, Sebastiano, ha annunciato di voler chiedere il licenziamento del tecnico anatomopatologo che da giorni sostiene di aver ... 🔗fanpage.it