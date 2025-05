Lidl Italia pronta al traguardo dei mille punti vendita

In breve da Zazoom:

L'impatto economico della grande distribuzione organizzata, e in particolare di Lidl, è significativo per il prodotto interno lordo dell'Italia. Questo emerge dal secondo

L’IMPATTO ECONOMICO della grande distribuzione organizzata e di Lidl sul prodotto interno lordo del paese è importante. A dirlo è il secondo "Bilancio di impatto socio-economico di Lidl in Italia" realizzato da The European House – Ambrosetti, presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.LidlItalia continua la sua strategia di espansione sostenuta da investimenti crescenti mirati all’apertura di nuovi puntivendita e hub logistici. Nel 2023 il solo contributo complessivo dell’azienda al prodotto interno lordo nazionale è stato di 7,6 miliardi di euro, circa lo 0,4% del Pil Italiano. Questo dato risulta in crescita del +5% rispetto al 2022. Effetti analoghi a quelli economici si riscontrano anche in termini occupazionali.Oltre al personale impiegato direttamente da Lidl sul territorio nazionale, si registrano effetti occupazionali indiretti, generati dall’attivazione delle filiere produttive collegate, e indotti, risultante dalla spesa dei redditi distribuiti e dal conseguente incremento dei consumi delle famiglie. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lidl Italia pronta al traguardo dei mille punti vendita

Su altri siti se ne discute

Finale Coppa Italia 2025: oltre 50mila biglietti venduti. Pronta la maxi coreografia rossoblù - Bologna, 5 maggio 2025 – Sarà uno stadio Olimpico da tutto esaurito per la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio. Non soltanto per merito della marea rossoblù. BOLOGNA LAZIO TIFOSI Se da un lato le vendite dei tagliandi per i tifosi del Bologna procede più che spedita, con poco più di 700 biglietti disponibili soltanto nella Monte Mario con prezzi vicini ai 200 euro, anche la parte rossonera ha risposto presente con la Lega Serie A che ha annunciato che le vendite per i tifosi in possesso delle Fidelity Card hanno superato i 50. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Sgarbo all’Italia, scintille in Stm. Pronta la sfiducia all’ad transalpino - Dopo lo stop a Marcello Sala, vacilla Jean-Marc Chery. «Il Mef vuole avviare un’azione di responsabilità».Continua a leggere 🔗Leggi su laverita.info

Ecommerce, Geotab: “In Italia solo 1 azienda su 10 è pronta all’IA” - (Adnkronos) – L’intelligenza artificiale è pronta a rivoluzionare (anche) le consegne dell’e-commerce? Quasi: sebbene siano propense a pensarlo, infatti, solo il 12% delle organizzazioni che operano nel settore dell’ultimo miglio ha già adottato soluzioni basate sull’IA. E' quanto emerge dal nuovo studio di Geotab Inc. e delle sue affiliate (Geotab), leader globale nelle soluzioni per […]L'articolo Ecommerce, Geotab: “In Italia solo 1 azienda su 10 è pronta all’IA” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Cosa riportano altre fonti

Lidl Italia pronta al traguardo dei mille punti vendita; Show a Tirana: Pedersen vince davanti a van Aert; TROFEO BINDA. BALSAMO E LIDL TREK ANCORA SUL TRONO A CITTIGLIO; Giro d'Italia, 13ª tappa Riccione-Cento di 179 km, vince in volata Jonathan Milan del team Lidl-Tre. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lidl Italia pronta al traguardo dei mille punti vendita - L’IMPATTO ECONOMICO della grande distribuzione organizzata e di Lidl sul prodotto interno lordo del paese è importante. A dirlo ... 🔗quotidiano.net

Silvestri (Lidl): "Investiamo più di 400 milioni all'anno in Italia" - L’incontro di Roma ha offerto anche l’occasione per fissare gli obiettivi futuri di Lidl: “Continuiamo a espanderci in Italia, attualmente abbiamo 780 negozi. Siamo convinti che in Italia il settore ... 🔗msn.com

Lidl: nel 2023 contributo al pil italiano di 7,6 miliardi, pari allo 0,4% - È quanto emerge dal "Bilancio di impatto socio-economico di Lidl in Italia” realizzato da Teha Group e presentato oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “L’impatto raggiunto da Lidl sul ... 🔗canaledieci.it