Licenziamento senza motivi | la Cassazione ordina la reintegra Ecco quando

Nelle imprese con più di 15 dipendenti l’as senza di qualsiasi motivazione al Licenziamento non è una semplice violazione formale ma, dal momento che impedisce l’identificazione stessa del fatto e l’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, determina l’illegittimità originaria del recesso, con conseguente reintegra del dipendente. A stabilirlo la Corte di Cassazione con sentenza 9544 dell’11 aprile 2025, con cui gli Ermellini si sono pronunciati sul caso di un Licenziamento intimato nel 2017 per cui il lavoratore ha ottenuto in secondo grado la sola tutela indennitaria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ecco chi deve essere reintegra to in questi casi. Scarica la sentenza Cassazione , sentenza n. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

Beko, Spera (Ugl Metalmeccanici): “Soddisfatti per firma accordo Mimit senza alcun licenziamento, è un punto di partenza” - “Ci riteniamo soddisfatti per aver firmato l’accordo al Mimit senza alcun licenziamento dopo quasi cinque mesi. A Palazzo Piacentini, al Mimit, si è chiusa la vertenza della Beko, la multinazionale degli elettrodomestici che lo scorso novembre ha annunciato quasi 2mila esuberi nel nostro Paese. Un a 🔗 Leggi su ilgiornaleditalia.it

Condannato per una partita di droga mai trovata, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza - Annullata senza rinvio la condanna per detenzione e spaccio di una partita di droga mai sequestrata e di cui si sentì parlare solo nelle intercettazioni. Così ha deciso la terza sezione penale della Cassazione accogliendo il ricorso presentato tramite il suo legale da Marco Iervolino, 35 anni... 🔗 Leggi su palermotoday.it

Permessi 104, con uso improprio scatta il licenziamento: la Cassazione conferma - L’abuso dei permessi garantiti dalla Legge 104 apre la porta al licenziamento per giusta causa del lavoratore, come sancito da una recente sentenza della Corte di Cassazione.Nella loro valutazione del caso specifico, che fa giurisprudenza e che dunque segna un punto fermo nel diritto del lavoro, gli Ermellini hanno stabilito che il lavoratore che chieda un permesso 104 per assistere un familiare malato non può, invece, utilizzare il tempo concessogli per sue attività private e continuative, come svolgere un secondo lavoro. 🔗Leggi su quifinanza.it