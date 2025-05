Licata Calcio retrocesso in Eccellenza danneggiato il pullmino della squadra

...rabbia su tutto ciò che incontravano. Il gesto, che segna un episodio di violenza gratuita, ha colpito non solo il pullman della squadra, ma anche i veicoli di calciatori, mister e dirigenti del Licata Calcio. Questa azione distruttiva evidenzia la tensione e la frustrazione accumulate dalla retrocessione in Eccellenza, lasciando un segno nel cuore della comunità sportiva.

Il parabrezza del pullman mandato in frantumi perché gli è stato scagliato contro un masso. Danneggiati anche le macchine di calciatori, mister e dirigenti del LicataCalcio. Vandali scatenati subito dopo la retrocessione in Eccellenza del Licata. Vandali che hanno scaricato delusione e.

