‘Libri in Corte’ a Garbagnate Milanese dal 20 al 25 maggio

Dal 20 al 25 maggio, Garbagnate Milanese ospita la decima edizione di "Libri in Corte", una rassegna letteraria organizzata dal Comune. Gli eventi si terranno presso la biblioteca civica Corte Valenti e offriranno un ricco programma di incontri, presentazioni e attività dedicate alla letteratura, coinvolgendo lettori di ogni età. Non mancate!

Dal 20 al 25 maggio torna Libri in Corte, la rassegna organizzata dal Comune di GarbagnateMilanese dedicata alla letteratura e giunta alla decima edizione. La manifestazione si svolgerà, come sempre, presso gli spazi della biblioteca civica Corte Valenti (via Monza 12) e anche quest’anno porterà nella cittadina lombarda personalità di spicco del cinema, della cultura e dello sport come il regista Silvio Soldini, lo scrittore Alessandro Robecchi e Dan Peterson, mitico allenatore di basket negli anni d’oro dell’Olimpia Milano.Il primo appuntamento della nuova edizione è un’anteprima. in trasferta: martedì 20 maggio, infatti, si terrà una visita guidata con letture al Cimitero Monumentale di Milano (ore 15). Un percorso tra storia e arte a cura dei volontari del Servizio Civile del Monumentale e del Patto di Milano per la lettura. 🔗Leggi su 900letterario.it © 900letterario.it - ‘Libri in Corte’ a Garbagnate Milanese dal 20 al 25 maggio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Libri in Corte 2024 a Garbagnate Milanese: il programma completo della decima edizione - Dal 20 al 25 maggio la nuova edizione di “Libri in Corte”: romanzi, laboratori e incontri con gli autori a Garbagnate Milanese, che vede tra i protagonisti Alessandro Robecchi, Silvio Soldini e Dan Peterson. ecco i dettagli sulla decima edizione della manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale: non solo narrativa e saggistica, ma anche cinema, arte e […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Libri in Corte compie 10 anni: l’impegno di Garbagnate per la letteratura - Garbagnate Milanese (Milano) - Decima edizione per "Libri in corte", la rassegna organizzata dal Comune di Garbagnate Milanese dedicata alla letteratura. La manifestazione si svolgerà dal 20 al 25 maggio negli spazi della biblioteca civica Corte Valenti (via Monza 12) e anche quest’anno in città personaggi di spicco del mondo del cinema, della cultura e dello sport come il regista Silvio Soldini, lo scrittore Alessandro Robecchi e Dan Peterson, mitico allenatore di basket negli anni d'oro dell’Olimpia Milano. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Garbagnate Milanese, ritrovato lo studente di 17 anni scomparso 20 giorni fa - È stato ritrovato questa mattina, martedì 1 aprile, N.Y.B., lo studente di 17 anni di Garbagnate Milanese che era scomparso l’11 marzo scorso. Il giovane, al momento, è ricoverato presso l’ospedale San Paolo di Milano per accertamenti. Secondo quanto riferito, la chiamata al 112 è giunta nella notte tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile, da via Cascina Bianca, nella zona Barona, quando il ragazzo ha chiesto aiuto per un malore. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Libri in Corte compie 10 anni: l’impegno di Garbagnate per la letteratura; Libri in Corte 2025: una settimana di cultura a Garbagnate Milanese; Book Club “L’Iceberg Delle Scrittrici”; Lutto fra i vigili del fuoco: è morto il comandante di Garbagnate Milanese. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia