Libia ucciso capo Ssa al-Kikli | scontri a Tripoli

Scontri a Tripoli dopo l'uccisione di Abdel Ghani al-Kikli, noto come Ghniwa, capo del Support and Stability Apparatus (Ssa). La notizia ha scatenato tensioni nella capitale libica, con il ministero dell'Interno che invita i cittadini a restare nelle proprie abitazioni per garantire la sicurezza. La situazione rimane incerta e instabile.

(Adnkronos) – scontri nella capitale libica Tripoli, dopo le voci, poi confermate, relative all'uccisione di Abdel Ghani al-Kikli, detto Ghniwa, capo del Support and Stability Apparatus (Ssa). A quanto riportano media libici, il ministero dell'Interno ha esortato tutti i cittadini a rimanere nelle proprie case. —[email protected] (Web Info) 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Se ne parla anche su altri siti

Libia, ucciso il capo della milizia libica Al-Kikli: scontri a Tripoli - Sparatorie nella capitale libica, dopo le voci, poi confermate, relative all'uccisione di Abdel Ghani al-Kikli, detto Ghniwa, capo del Support and Stability Apparatus (Ssa). A quanto riportano media ... 🔗tg24.sky.it

Libia: ucciso a Tripoli il capo della milizia Al-Kikli - Era un comandante temuto, accusato di abusi, torture e crimini contro l'umanità. Avvistato di recente in Italia. I voli civili dirottati dall'aeroporto di Mitiga-Tripoli a Misurata ... 🔗msn.com

Caos in Libia, ucciso il capo della milizia Al-Kikli: spari a Tripoli - La Libia rischio di sprofondare di nuovo nel caos. Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, capo della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa), è stato ucciso nel campo militare Tekbali, a s ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: Carmela Montez capo banda Del Lobo ricercata

Al momento si nasconde in un carro militare al ranch Hanging DogDiventata recentemente il capo dei famigerati Del Lobo, Carmela “La Muñeca” Montez e la sua banda hanno rivendicato una sanguinosa serie di rapine che ha preso alla sprovvista le forze di polizia locali.