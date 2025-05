Libia ucciso capo Ssa al-Kikli | scontri a Tripoli

Scontri sono esplosi a Tripoli, capitale della Libia, a seguito della conferma della morte di Abdel Ghani al-Kikli, noto come Ghniwa, leader del Support and Stability Apparatus (Ssa). In risposta alla crescente tensione, il ministero dell'Interno ha invitato i cittadini a restare nelle proprie abitazioni per garantire la sicurezza collettiva.

(Adnkronos) – scontri nella capitale libica Tripoli, dopo le voci, poi confermate, relative all'uccisione di Abdel Ghani al-Kikli, detto Ghniwa, capo del Support and Stability Apparatus (Ssa). A quanto riportano media libici, il ministero dell'Interno ha esortato tutti i cittadini a rimanere nelle proprie case.

