Libia nel caos | ucciso a Tripoli il signore della guerra al-Kikli a marzo era stato in visita a Roma

Libia nel caos: è stato ucciso a Tripoli Abdel Ghani al-Kikli, il signore della guerra noto come "Ghaniwa", coinvolto in gravi violazioni dei diritti umani. Nonostante le accuse di torture ed esecuzioni extragiudiziali, a marzo aveva incontrato autorità italiane a Roma. La sua morte segna un nuovo capitolo di instabilità per il paese nordafricano.

Abdel Ghani al-Kikli, noto come "Ghaniwa", è stato assassinato questa sera a Tripoli, capitale dellaLibia: era accusato di esecuzioni extragiudiziali, torture e gravi violazioni dei diritti umani. Nonostante ciò, lo scorso marzo aveva potuto raggiungere indisturbato l'Italia. 🔗Leggi su Fanpage.it

