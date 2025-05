Liberato l' ostaggio Usa Edan Alexander | è in Israele Sta bene e ha parlato con la madre

Soldato volontario, è stato tenuto in ostaggio da Hamas nella Striscia di Gaza per quasi 600 giorni 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Liberato l'ostaggio Usa Edan Alexander: è in Israele. Sta bene e ha parlato con la madre

Ne parlano su altre fonti

Gaza, in corso negoziati Usa-Hamas: “Verrà liberato l’ostaggio israelo-americano” - (Adnkronos) –Negoziati in corso tra Stati Uniti e Hamas. Secondo quanto reso noto da un esponente di spicco palestinese, si legge su Haaretz, il gruppo islamico sta trattando con gli Usa un cessate il fuoco a Gaza e l’arrivo di aiuti nella Striscia. I negoziati diretti fra Stati Uniti e Hamas “sono ancora in corso” a Doha, hanno confermato due fonti dell’organizzazione palestinese all’Afp, precisando che sono iniziati da alcuni giorni. 🔗Leggi su ildenaro.it

Gaza, in corso negoziati Usa-Hamas: “Verrà liberato l’ostaggio israelo-americano” - (Adnkronos) – Negoziati in corso tra Stati Uniti e Hamas. Secondo quanto reso noto da un esponente di spicco palestinese, si legge su Haaretz, il gruppo islamico sta trattando con gli Usa un cessate il fuoco a Gaza e l'arrivo di aiuti nella Striscia. I negoziati diretti fra Stati Uniti e Hamas "sono ancora in […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Gaza, in corso negoziati Usa-Hamas: “Verrà liberato l’ostaggio israelo-americano” - (Adnkronos) – Negoziati in corso tra Stati Uniti e Hamas. Secondo quanto reso noto da un esponente di spicco palestinese, si legge su Haaretz, il gruppo islamico sta trattando con gli Usa un cessate il fuoco a Gaza e l'arrivo di aiuti nella Striscia. I negoziati diretti fra Stati Uniti e Hamas "sono ancora in […]L'articolo Gaza, in corso negoziati Usa-Hamas: “Verrà liberato l’ostaggio israelo-americano” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Khan Younis, Hamas libera l'ostaggio americano. Netanyahu: Ne mancano altri, nessuna tregua - Il presidente palestinese ha revocato il divieto imposto alle operazioni della televisione qatarina AlJazeera nel territori. L'emittente riprenderà le sue attività; Chi è Edan Alexander, il soldato israeliano con cittadinanza Usa liberato da Hamas; Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | Liberato l'ostaggio Usa Edan Alexander e consegnato alla Croce Rossa. «Sta bene è in Israele e ha parlato con la madre» ?; Gaza: chi è Edan Alexander, l’ostaggio israelo-statunitense che Hamas ha liberato oggi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L’ostaggio di Hamas Edan Alexander è libero ed è arrivato in Israele - ROMA – Edan Alexander ha 21 anni ed è tornato in libertà. Il soldato, l’ultimo ostaggio americano ancora in vita, con doppia nazionalità israelo-statunitense era stato catturato dai combattenti di Ham ... 🔗dire.it

Hamas, oggi liberiamo l'ostaggio Usa Edan Alexander - L'Idf stima che verrà liberato nel nord di Gaza. Idan sarà portato al punto di contatto tra l'organizzazione islamista e la Croce Rossa, da lì verrà evacuato a bordo di un veicolo della CR fino a un p ... 🔗ansa.it

MEDIO ORIENTE: Hamas dice di aver liberato ostaggio israelo-americano Edan Alexander - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul Medio Oriente: 18,00 - Hamas ha detto di aver rilasciato l'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, aprendo la strada a un possibile ritorno ai negoziati ... 🔗msn.com