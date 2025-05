L’IA sostituirà l’uomo? Il premio Nobel Haldane | Difficile dirlo…

Nel dibattito sul futuro dell'umanità e della scienza, il Nobel Haldane s'interroga se l'intelligenza artificiale possa realmente sostituire l'uomo. A New York, esperti si riuniscono per esplorare come una scienza libera e collaborativa possa abbattere le barriere geopolitiche e quale ruolo giocheranno la scienza quantistica e i progressi tecnologici nel nostro futuro.

NEW YORK (ITALPRESS) – Qual è il contributo che una scienza libera e collaborativa può dare al superamento delle barriere geopolitiche? Che futuro ci riserva la scienza quantistica e cosa dobbiamo aspettarci dai progressi dell’Intelligenza artificiale?A margine di una conferenza organizzata dalla Missione permanente d’Italia all’Onu con l’UNESCO per celebrare i 60 anni del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste, Stefano Vaccara ha intervistato a New York per l’Italpress il premioNobel per la fisica Duncan Haldane.(video di Stefano Vaccara)abraznUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - L’IA sostituirà l’uomo? Il premio Nobel Haldane: “Difficile dirlo…”

