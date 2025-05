Lì sei vero a Monza torna il festival nazionale del teatro senza barriere

Dal 20 al 25 maggio, Monza ospita la nona edizione di "Lì Sei Vero", il festival nazionale di teatro sociale e disabilità. Un evento unico nel panorama culturale italiano, dedicato a promuovere l’inclusione attraverso l’arte, con spettacoli che mettono in luce il talento di artisti provenienti da diverse realtà e esperienze. Un’occasione imperdibile per celebrare la diversità.

Tutto pronto per quello che, a tutti gli effetti, è un appuntamento unico nel panorama culturale italiano: dal 20 al 25 maggio torna a Monza la rassegna teatrale "Lì Sei vero", il festivalnazionale di teatro Sociale e Disabilità, giunto quest'anno alla sua nona edizione.

