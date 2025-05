L' ha uccisa e si è suicidato | Chamila accotellata perché voleva lasciarlo

Il drammatico caso del killer di Milano si arricchisce di nuovi dettagli. Emanuele de Maria, fuggito dal carcere e ora principale sospettato, ha contattato la madre prima di gettarsi dal Duomo, rivelando di aver compiuto

Il killer di Milano, prima di gettarsi dalla terrazza del Duomo, Emanuele de Maria avrebbe fatto due telefonate con il cellulare della vittima, la collega trovata morta in un laghetto del parco nord. "Ho fatto una cavolata" ha detto alla madre. Il 35enne - evaso dal carcere bollate - avrebbe prima accoltellato il collega di lavoro perché' aveva messo in guardia la donna 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "L'ha uccisa e si è suicidato" | Chamila accotellata perché voleva lasciarlo

