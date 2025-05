L' ex ostaggio Usa Idan Alexander è in Israele

Idan Alexander, ex ostaggio statunitense e sergente maggiore dell'IDF, è tornato in Israele. Le immagini diffuse dalle televisioni locali mostrano il suo rilascio dopo un anno e mezzo di prigionia a Gaza, iniziato il 7 ottobre 2023. La sua storia riaccende l'attenzione sulla complessa e drammatica situazione nella regione.

L'ex ostaggio Usa, IdanAlexander, sergente maggiore dell'Idf, è in Israele, come mostrano le immagini delle tv locali. E' stato un anno e mezzo a Gaza prigioniero di Hamas, dopo essere stato rapito il 7 ottobre 2023. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'ex ostaggio Usa Idan Alexander è in Israele

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hamas, rilasciamo l'ostaggio Usa Idan Alexander - Hamas ha annunciato ufficialmente che rilascerà il rapito israelo-americano Idan Alexander, in seguito alle trattative con gli Stati Uniti avvenute nei giorni scorsi. L'inviato speciale dell'amministrazione Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha informato i genitori di Idan. 🔗Leggi su quotidiano.net

Hamas: "Rilasciamo l'ostaggio americano Idan Alexander" | "Colloqui con gli Usa per tregua e aiuti a Gaza" - Idan Alexander, cittadinanza israelo-americana, è tenuto prigioniero a Gaza da 583 giorni. Israele: "Iran regime più pericoloso al mondo, non può avere un'arma nucleare" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Ostaggio Idan Alexander: Rilascio Imminente da Hamas a Gaza - I mediatori e la Croce Rossa hanno ricevuto la notifica che l'ostaggio con doppia cittadinanza, israeliana e americana, Idan Alexander è "vivo e in buona salute" e che sono iniziate le procedure per garantire il rilascio da parte di Hamas oggi a Gaza. Lo riferisce una fonte vicina al dossier alla tv saudita al-Sharq. Se tutto andrà bene, Idan sarà il primo soldato dell'Idf, uomo e ancora in vita, rapito da Hamas il 7 ottobre 2023 a tornare in Israele. 🔗Leggi su quotidiano.net

L'ex ostaggio Usa Idan Alexander è in Israele; L'ex ostaggio Usa Idan Alexander è in Israele; Guerra Israele M.O, Hamas rilascia l'ostaggio Alexander. Cessate il fuoco dalle 12. LIVE; La Croce Rossa ha preso in consegna da Hamas l’ostaggio americano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L'ex ostaggio Usa Idan Alexander è in Israele - L'ex ostaggio Usa, Idan Alexander, sergente maggiore dell'Idf, è in Israele, come mostrano le immagini delle tv locali. E' stato un anno e mezzo a Gaza prigioniero di Hamas, dopo essere stato rapito i ... 🔗ansa.it

La Croce Rossa ha preso in consegna il rapito Usa Idan Alexander. Hamas chiede negoziati seri per il rilascio di altri ostaggi - Hamas ha dichiarato che le brigate Al-Qassam hanno rilasciato il soldato israeliano catturato, Idan Alexander, 21 anni, cittadino americano. Il rilascio è avvenuto dopo i colloqui con il governo ameri ... 🔗ansa.it

Hamas libera l'ostaggio israelo-americano: Idan Alexander consegnato alla Croce Rossa - È arrivato il giorno della liberazione per Idan Alexander, l'ostaggio israelo-americano trattenuto nella Striscia di Gaza da Hamas sin dal 7 ottobre 2023. Il giovane soldato, rapito dai terroristi ... 🔗msn.com