LETTERA UFFICIALE | ESCLUSIONE DA EUROVISION 2025 | Tsunami a poche ore dalla 1^ serata

In vista dell'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, in programma dal 13 al 17 maggio, oltre 70 tra cantanti e autori hanno firmato una lettera per chiedere un'esclusione dall'evento. La manifestazione, che si terrà presso la St. Jakobshalle, solleva già polemiche a pochi giorni dal suo inizio, evidenziando tensioni nel panorama musicale europeo.

In oltre 70 tra cantanti, autori e protagonisti hanno scritto una LETTERA chiedendo un'ESCLUSIONE dall'imminente EUROVISION. Tra pochi giorni, precisamente il 13 maggio, Basilea in Svizzera darà il via all'edizione 2025 dell'EUROVISION Song Contest. L'evento si svolgerà presso la St. Jakobshalle e culminerà con la gran finale di sabato 17 maggio. La Svizzera ospita la manifestazione in seguito alla vittoria di Nemo con "The Code" nell'edizione precedente.Le serate saranno strutturate in due semifinali, martedì 13 e giovedì 15 maggio, durante le quali le nazioni partecipanti si sfideranno per conquistare un posto in finale. Ogni semifinale vedrà l'esibizione di diversi paesi, con una votazione del pubblico e delle giurie nazionali che determinerà i qualificati. La gran finale di sabato 17 maggio vedrà invece la partecipazione dei paesi qualificati dalle semifinali, oltre ai cosiddetti "Big Five" (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) e al paese ospitante, la Svizzera.

A pochi giorni dall'inizio dell'Eurovision Song Contest 2025, previsto per maggio, la radiotelevisione pubblica spagnola RTVE ha compiuto un passo ufficiale verso la possibilità di escludere Israele dalla competizione. In una lettera indirizzata al direttore generale dell'European Broadcasting Union (EBU), Noel Curran, il presidente di RTVE José Pablo López ha chiesto l'apertura di un dibattito interno riguardante la partecipazione della televisione pubblica israeliana

