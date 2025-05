L' Eredità tirata | la maschera manda tutti in tilt

L'episodio di questa sera de L'Eredità ha riservato colpi di scena e tensione, con Biancamaria e Veronica pronte a sfidarsi ai Cento Secondi. Condotto da Marco Liorni, il game show su Rai 1 ha visto trionfare Biancamaria, che ora accede alla temuta ghigliottina. Scopriamo come se la caverà nella fase finale del gioco!

Biancamaria e Veronica si sono sfidate ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 12 maggio, su Rai 1. A spuntarla, però, è stata Biancamaria, che così ha avuto accesso alla fase finale del gioco, la ghigliottina. Per lei, comunque, non si è trattato della prima volta a quel tavolo. Già ci si era seduta una volta, indovinando anche la parola finale. Le parole da collegare erano voce, integrale, totò, hockey e giù. Mentre il montepremi, dopo vari dimezzamenti, è sceso a 12.500 euro. La campionessa, dopo averci riflettuto per un minuto, ha puntato tutto sulla parola disco, scrivendola sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo, però, la parola corretta era un'altra, cioè maschera. Una parola a cui tra l'altro, come Biancamaria stessa ha confessato, lei aveva pensato durante il ragionamento, decidendo alla fine di accantonarla per scegliere invece disco. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it