Leone XIV spiazza tutti | Applauso? Se siete svegli

...proseguito con un discorso che ha toccato temi fondamentali per la Chiesa e per il mondo attuale. Durante l'udienza, ha invitato i presenti a riflettere sull'importanza della comunicazione e del dialogo, sottolineando il ruolo cruciale dei media nel diffondere messaggi di speranza e unità. La sua leggerezza e umanità hanno immediatamente conquistato il pubblico, creando un'atmosfera di condivisione e apertura.

"Buongiorno e grazie per questa accoglienza meravigliosa". Papa Leone XIV ha rivolto all’inizio dell’udienza ai rappresentanti dei media internazionali arrivati a Roma per il Conclave, poche parole a braccio in inglese. "Dicono che quando si applaude all’inizio non vuol dire tanto.", ha scherzato aggiungendo: "Se siete ancora svegli alla fine e volete applaudire, grazie tanto.". E poi ha letto il suo intervento in italiano, interrotto più volte dagli applausi dei giornalisti presenti. Inoltre simpatico anche il siparietto tra il Papa e i media. Al termine dell’udienza in Aula Paolo VI, il Pontefice si è avvicinato a padre Leonardo Sapienza per chiedere se dovesse essere il Papa a distribuire i rosari, al che il reggente della prefettura della Casa Pontificia ha risposto negativamente. Leone XIV ha quindi risposto di rincalzo: "Sto ancora imparando". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leone XIV spiazza tutti: "Applauso? Se siete svegli..."

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Leone XIV spiazza tutti: "Trasferta a sorpresa", dove si è recato - Trasferta a sorpresa per Papa Leone XIV. Il Pontefice ha fatto visita al Santuario di Genazzano e, sul finire, ha fatto tappa nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Qui è tumulato il suo predecessore, il Santo Padre Francesco. Proprio davanti alla tomba del Pontefice argentino Leone XIV si è raccolto in preghiera e ha posato una rosa."Questo pomeriggio, poco dopo le 16, Papa Leone XIV ha raggiunto il Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano per una visita in forma privata" si riferisce nel messaggio diffuso dalla Santa Sede. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Leone XIV, "la mia decisione": cena coi cardinali, come spiazza tutti - Perché Robert Francis Prevost ha scelto il nome Leone XIV? A spiegarlo a Hrt, la Radio Televisione Croata, è stato il cardinale Ladislav Nemet, arcivescovo di Belgrado. "Il suo nome è il suo programma", ha detto precisando di aver "avuto l'onore di stare a tavola con lui, con altri cinque cardinali". In quell'occasione "abbiamo parlato, e gli abbiamo chiesto come ha scelto il nome. Ed è molto interessante, ha detto che vuole dare più attenzione alle questioni di ordine sociale nel mondo, come alle questioni di giustizia". 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

"La pace sia con tutti voi", le prime parole di Papa Leone XIV dopo l'elezione - (Agenzia Vista) Vaticano, 08 maggio 2025 Affacciandosi dalla loggia centrale di San Pietro, il nuovo Papa, l'americano Robert Prevost – che ha scelto il nome di Leone XIV – ha pronunciato le sue prime parole da pontefice: “La pace sia con tutti voi”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su iltempo.it

Leone XIV spiazza tutti: Applauso? Se siete svegli... | .it; Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli in piazza San Pietro: Mai più la guerra; Tutti gli impegni di Papa Leone XIV, perché il vero Pontificato non è ancora iniziato: cosa farà Prevost; Leone XIV spiazza tutti: Trasferta a sorpresa, dove si è recato | .it. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Leone XIV spiazza la destra. Il "ruolo" del cardinal Varsaldi, possibile "ponte" fra Meloni e il nuovo Papa - Il governo si interroga sul nuovo Papa "sconosciuto". Nordio: "Mai visto, conosco solo Parolin". Ma Meloni è convinta di costruire un rapporto speciale come con Francesco. Il ruolo del cardinale agost ... 🔗ilfoglio.it

“La Pace sia con tutti voi”: il saluto del nuovo Papa Leone XIV - Il saluto del nuovo papa ha spiazzato tutti: si è presentato al mondo con le parole del Risorto, quelle belle parole che Gesù risorto ha detto a Gerusalemme il giorno di Pasqua. La pace sia con tutti ... 🔗primonumero.it

Il Leone che spiazza la politica. E non piace alla destra estrema - Senza Bergoglio, la sinistra perde la sua icona. Ma loda le parole sulla pace del nuovo papa. La maggioranza rende onore all’eletto, ma con il passare delle ore arriva qualche dubbio ... 🔗editorialedomani.it