Leone XIV sarà un grande Papa è sicuro di sé | a Pomeriggio 5 parla il fratello John

John Prevost, fratello di Leone XIV, ha espresso la sua certezza che il nuovo Papa sarà un grande leader. Intervistato a Pomeriggio Cinque, ha condiviso dettagli sulla sua recente visita a Roma e sul carisma del frate ora pontifice, assicurando che la sua guida porterà rinnovamento e speranza alla Chiesa.

Robert Francis Prevost "sarà un grandePapa". A scandirlo ai microfoni di Pomeriggio Cinque è stato John Prevost, il fratello. Intercettato dall'inviata della trasmissione di attualità condotta da Myrta Merlino, il fratello di Leone XIV ha raccontato di essere arrivato a Roma sabato mattina e di aver provato un forte sentimento di orgoglio. "È stato surreale, Come quando dici "Ma sta realmente succedendo?", ha confessato John Prevost in merito al fatto che i 133 cardinali elettori abbiano trovato un accordo e che la loro scelta sia ricaduta proprio su Leone XIV. Il Papa è già cambiato e quali modifiche apporterà con il suo operato? È stata la domanda successiva posta dalla giornalista. "Non credo si vedrà un cambiamento rapido. Credo che le cose potrebbero cambiare, ma lentamente", ha dichiarato John Prevost. 🔗Leggi su Iltempo.it