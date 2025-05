Leone XIV parla ai cronisti | Beati gli operatori di pace Ma in Italia la parola dei media resta ancora un’arma

Nel suo primo discorso ai giornalisti, Papa Leone XIV esalta la Beatitudine "Beati gli operatori di pace". Invita i media a disarmare la comunicazione e a superare la competizione, sottolineando l'importanza della libertà di stampa come valore prezioso. Tuttavia, in Italia, la parola dei media continua a rappresentare un'arma, alimentando conflitti piuttosto che promuovendo il dialogo.

“Beati gli operatori di pace”. Nel primo discorso da Papa ai giornalisti, Leone XIV ha scelto la Beatitudine più trascurata. Ha chiesto di disarmare la comunicazione, di rifiutare il modello della competizione, di dire no al paradigma della guerra. Ha parlato della libertà di stampa come bene prezioso e della verità come forma di giustizia. Ha ringraziato chi racconta i conflitti a costo della vita. E ha chiesto la liberazione dei cronisti imprigionati per aver osato informare.Un discorso alto, necessario, che chiama in causa un’intera categoria. Ma che in Italia suona come una condanna. Perché qui gli operatori dell’informazione hanno smesso da tempo di operare per la pace. Hanno dimenticato la verità, l’ascolto e la complessità. Hanno sposato il sensazionalismo, la semplificazione, l’aggressività. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it