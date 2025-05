Leone XIV incontra i giornalisti | Disarmiamo le parole per disarmare la terra

Questa mattina, il neoeletto Papa Leone XIV ha tenuto la sua prima udienza con il mondo della stampa nella sala Nervi. Con un messaggio chiaro e ispirato, ha affermato: “Beati gli operatori di pace”. Sottolineando l’importanza del dialogo e del rispetto reciproco, il Pontefice ha invitato tutti a riflettere sul potere delle parole nel promuovere la pace nel mondo.

Questa mattina alle ore 11 il neoeletto Papa Leone XIV ha incontrato nella sala Nervi il mondo della stampa per la prima udienza del suo pontificato con i media. “Beati gli operatori di pace” ha esordito il Pontefice. “La pace comincia da noi, da come guardiamo e ascoltiamo gli altri, da come parliamo degli altri. . Leone XIV incontra i giornalisti: “Disarmiamo le parole per disarmare la terra” L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Leone XIV incontra i giornalisti: “Disarmiamo le parole per disarmare la terra”

