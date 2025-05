Leone XIV esorta a disarmare le parole e difendere la libertà di informazione

Leone XIV, nel suo intervento presso l’Aula Paolo VI, ha lanciato un accorato appello ai media internazionali, esortando a “disarmare le parole” per promuovere la libertà di informazione. Sottolineando l’importanza di questo gesto, il Pontefice ha richiamato il messaggio di pace di Papa Francesco, invitando tutti a contribuire a un mondo più armonioso.

Nel corso di un intervento rivolto ai media internazionali presso l'Aula Paolo VI, Leone XIV ha invitato tutti a "disarmare le parole" affinché questo gesto contribuisca a "disarmare la Terra". Durante il suo discorso, il Pontefice ha ripreso il messaggio recentemente pronunciato da Papa Francesco in occasione della prossima Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, esortando .

