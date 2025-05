Leone XIV e la sfida dell’intelligenza artificiale

In breve da Zazoom:

La Rerum Novarum di Leone XIII, pubblicata nel 1891, rappresenta una risposta innovativa alle sfide sociali ed economiche derivanti dalla rivoluzione industriale. Quest'enciclica affronta le condizioni dei lavoratori, il diritto al lavoro, e la giustizia sociale, ponendo le basi per la dottrina sociale della Chiesa. Essa invita a riflettere sul valore della dignità umana in un contesto di rapide trasformazioni e ingiustizie sociali.

La Rerum Novarum di Leone XIII, pubblicata nel 1891, nacque come reazione alle drammatiche trasformazioni portate dalla rivoluzione industriale. L’enciclica affrontava le conseguenze sociali ed eco. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Leone XIV e la sfida dell’intelligenza artificiale

Su questo argomento da altre fonti

Leone XIV e la sfida dell’intelligenza artificiale: una nuova Rerum Novarum per l’era digitale - L’aiuto del Sacro Collegio , per un ruolo «chiaramente di gran lunga superiore alle mie forze, come a quelle di chiunque». La ripresa del nome da Leone XIII , perché la Chiesa oggi deve «rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’ intelligenza artificiale ». E un punto fermo ben chiaro e definito: "rinnoviamo la nostra piena adesione al Concilio Vaticano II ». È... 🔗Leggi su feedpress.me

Papa Prevost spiega ai cardinali il nome Leone XIV, il richiamo a Leone XIII per affrontare la sfida dell'AI - Durante il primo incontro non liturgico dopo il Conclave, il Papa ha spiegato ai cardinali il nome Leone XVI e la continuità coi predecessori 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Leone XIV ai cardinali: “Questo nome perché la Chiesa deve rispondere a un’altra rivoluzione industriale e alla sfida dell’AI” - Città del Vaticano, 10 maggio 2025 – Un invito a proseguire sulla scia del Concilio Vaticano II e un impegno a "raccogliere la preziosa eredità di Francesco". Papa Leone XIV incontra i cardinali nell'Aula del Sinodo e li ringrazia, a partire dal decano Giovanni Battista Re (che "merita un applauso, almeno uno se non di più") e dal camerlengo Kevin Joseph Farrell, Poi ricorda i giorni che hanno preceduto questo momento sia quelli "dolorosi per la perdita del Santo Padre Francesco" sia quelli "impegnativi per le responsabilità affrontate insieme e al tempo stesso ricchi di grazia e di ... 🔗Leggi su quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Leone XIV e la sfida dell’intelligenza artificiale; Leone XIV, il Papa matematico e i cambiamenti tecnologici; Papa Leone XIV e la sfida della verità: il ritorno della libertas Ecclesiae; La sfida digitale di Leone XIV: un'enciclica sull'intelligenza artificiale che metta al centro l'uomo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Leone XIV e la sfida dell'intelligenza artificiale - Verso una “Rerum Artificialium”? Una nuova enciclica rappresenterebbe la risposta pastorale e dottrinale alla nuova rivoluzione che, oggi come un secolo fa, promette di scuotere le fondamenta della so ... 🔗ilfoglio.it

Leone XIV e la sfida dell'intelligenza artificiale nella dottrina sociale - Il recente annuncio dell’adozione del nome Leone XIV da parte del nuovo Papa ha suscitato un ampio dibattito. Questo gesto non è solo simbolico, ma rappresenta un forte richiamo alla storica Enciclica ... 🔗notizie.it

Leone XIV: di fronte a una nuova rivoluzione industriale e alla sfida dell’IA - Città del Vaticano, 10 mag. (askanews) – “Il volto misericordioso del Padre si è rivelato e continua a rivelarsi nel Figlio fatto uomo, speranza ultima di chiunque cerchi con animo sincero la verità, ... 🔗askanews.it