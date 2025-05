Leone XIV e la magna quaestio di Andrea Cionci Elementi per un soluzione; non solo meramente televisiva

La legittimità di un Papa è un tema complesso, intrecciando carisma divino, simboli religiosi e l'influenza dei mass media. L'uscita del libro

La legittimità di un Papa tra carisma divino, simboli e il ruolo massmediale. E'la televisione che fa il Papa? Da quando uscì in Italia il libro dello studioso AndreaCionci: "Codice Ratzinger", il 26 maggio 2022, si aprì una questione storica-culturale e giuridica non ancora conclusa e inedi 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Leone XIV e la "magna quaestio" di Andrea Cionci. Elementi per un soluzione; non solo meramente televisiva

Francesco è Papa? Dubbi e contraddizioni; Leone XIV e la magna quaestio di Andrea Cionci. Elementi per un soluzione; non solo meramente televisiva. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

