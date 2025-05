Leone XIV e i media storia di un giornalista peruviano

In un incontro straordinario, Leone XIV ha premiato l’umanità di un giornalista peruviano durante l'udienza del Papa alla stampa. Questa benedizione ha rinnovato l’affetto del Pontefice per il Perù, terra dove ha vissuto esperienze significative come missionario. Un evento che testimonia l'importanza dei media nel connettere il Vaticano con il mondo. Service di Clara Iatosti.

Un giornalistaperuviano questa mattina, nel corso dell'udienza del Papa alla stampa, ha attirato l'attenzione di Leone XIV. Il Papa lo ha benedetto e, ancora una volta, ha dichiarato il suo affetto per il paese dove è stato missionario. Servizio di Clara Iatosti.

