Leone XIV e i media storia di un giornalista peruviano

In un incontro memorabile, Leone XIV ha mostrato il suo affetto per il Perù durante un’udienza con la stampa, benedicendo un giornalista locale. Questo evento evidenzia il legame profondo tra il Papa e il paese sudamericano, che ha influenzato la sua missione. Un racconto di Clara Iatosti su un momento significativo nella storia dei media e della fede.

Un giornalistaperuviano questa mattina, nel corso dell’udienza del Papa alla stampa, ha attirato l’attenzione di Leone XIV. Il Papa lo ha benedetto e, ancora una volta, ha dichiarato il suo affetto per il paese dove è stato missionario. Servizio di Clara Iatosti. Leone XIV e i media, storia di un giornalistaperuviano TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Leone XIV e i media, storia di un giornalista peruviano

Approfondimenti da altre fonti

Papa Leone XIV ai media: "Non cedete mai alla mediocrità" - "Viviamo tempi difficili da percorrere e da raccontare, che rappresentano una sfida per tutti noi e che non dobbiamo fuggire. Al contrario, essi chiedono a ciascuno, nei nostri diversi ruoli e servizi ... 🔗ilgiornale.it

Rezzara e Leone, pace senza tempo - MONDO. Sembra quasi che il tempo si sia fermato. Perché se si chiudono gli occhi, sembra quasi di ascoltare Leone XIII e Nicolò Rezzara, il Papa della «Rerum Novarum» e dei primi passi della dottrina ... 🔗ecodibergamo.it

Fedez e il nuovo Papa Leone XIV: la storia Instagram che scatena polemiche - Fedez pubblica una storia criptica su Papa Leone XIV: scoppiano le polemiche online e sui media. Scopri cosa sta succedendo. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Antonello De Pierro, parla il poliziotto giornalista aggredito dal boss Spada e sanzionato incredibilmente dalla Polizia

Il presidente dell'Italia dei Diritti ha deciso di rompere il silenzio sull'assurda vicenda, che vide il suo dirigente credere alla versione del clan.