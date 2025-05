Leonardo Lamma morto a Corso Francia nuova perizia sulla strada cambia tutto | 5 indagati

La morte di Leonardo Lamma, avvenuta il 7 aprile 2022 in un tragico incidente su corso Francia, riaccende i riflettori su questioni di sicurezza stradale e responsabilità. Due dirigenti di Acea, due funzionari del XV municipio e un autista di un furgone sono stati iscritti nel registro degli indagati, sollevando interrogativi sull'adeguatezza delle misure di protezione e sulla gestione della viabilità.

Due dirigenti Acea, due funzionari del XV municipio e l'autista di un furgone sono stati iscritti nel registro degli indagati in merito alla morte di LeonardoLamma, il ragazzo che ha perso la vita il 7 aprile 2022 andando a sbattere contro lo spartitraffico di CorsoFrancia dopo aver perso il. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Leonardo Lamma morto a Corso Francia, nuova perizia sulla strada cambia tutto: 5 indagati

