Leonardo Lamma morto a Corso Francia la svolta nelle indagini dopo la nuova perizia sul dosso

Una nuova perizia sul dosso di Corso Francia segna una svolta nelle indagini sulla morte di Leonardo Lamma. Oltre ai due operatori di Acea già indagati, si aggiungono ora anche due funzionari del municipio, ampliando così il cerchio delle responsabilità. La ricerca di giustizia continua in un caso che ha scosso la comunità.

Treviso, Leonardo Cuccurullo morto per una meningite fulminante a 2 anni, inutile il vaccino contro il meningococco - Giocava con la mamma, poi è salita la febbre. Tutto faceva presagire potesse essere un'influenza, ma nel giro di poche ore il suo cuore ha smesso di battere Choc in provincia di Treviso dove il piccolo Leonardo Cuccurello è morto per una meningite fulminante che se l'è portato via in tre gior 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it