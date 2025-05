Leonardo Brum e Angelo Famao restano all’Isola dei famosi Ventura | Ai miei tempi sareste stati mandati via

Durante la seconda puntata dell'Isola dei famosi, andata in onda il 12 maggio, l'opinionista Simona Ventura ha criticato Leonardo Brum e Angelo Famao per la loro indecisione. I due concorrenti, inizialmente pronti a lasciare, hanno deciso di rimanere, scatenando la reazione della Ventura, che ha dichiarato: "Ai miei tempi sarebbero stati mandati via!"

