Lentigione e Sammaurese pareggiano | play-off e playout decisi

In una partita avvincente tra Lentigione e Sammaurese, entrambe le squadre hanno mostrato grande determinazione ed energia. Con il Lentigione schierato in un audace 3-5-2 e la Sammaurese in un tradizionale 4-3-3, le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, cercando di portare a casa punti preziosi. Analizziamo le formazioni e i momenti salienti di un incontro che promette sorprese.

Lentigione 0Sammaurese 0Lentigione (3-5-2): Gasperini, (37’ st Delti) Maggioli, Lombardi (24’ st Bonetti), Capiluppi; Gobbo, Nanni, Nappo, Mordini (34’ st Grammatica), De Marco (24’ st Manco); Pastore (13’ st Bocchialini), Babbi. A disposizione: Guastalli, Cavacchioli, Alessandrini, Luppi Banchini. All. Cassani.Sammaurese (4-3-3): R. Ravaioli; Frosio, Morri (20’ st Ferrani), Casadio, Scanagatta; Nisi (29’ st Ravaioli), Manuzzi, Forte; Bonandi (20’ st Merlonghi), Mavanga (34’ st Maltoni), Deshkaj (20’ st Gningue). A disposizione: Morigi, Magrini, Fratta. All. Protti.Arbitro: D’Agnillo di Vasto (Rossetto e Cappellaro).Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Lombardi e Nicola Ravaioli. Angoli 5 a 0, rec. 1’+4’.Partita senza particolari apprensioni all’Immergas Arena di Lentigione tra la formazione di casa, sicura dei play-off, con l’unico dubbio di poter chiudere la regular season al terzo o al quarto posto, ed una Sammaurese a sua volta certa dei playout contro il Corticella. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lentigione e Sammaurese pareggiano: play-off e playout decisi

Se ne parla anche su altri siti

NBA Playoff 2025, i risultati della notte (22 aprile): Pistons e Clippers pareggiano i conti con Knicks e Nuggets - Proseguono i playoff 2025 della NBA, con due partite andate in scena nella notte per il primo turno nella Eastern e nella Western Conference ovvero New York Knicks-Detroit Pistons e Denver Nuggets-Los Angeles Clipper: andiamo a riepilogare insieme quanto accaduto oltreoceano.I Detroit Pistons espugnano il Madison Square Garden di New York battendo i Knicks per 94-100 e pareggiando subito i conti sul 1-1 nella serie che ora si sposta in Michigan per gara-3 e gara-4. 🔗Leggi su oasport.it

Serie D: Lentigione ospita Sammaurese nell'ultima gara di regular season - E finalmente, dopo ricorsi, controricorsi e rinvii si arriva oggi all’ultima gara di regular season del campionato di Serie D, con il Lentigione che alle 16 ospita la Sammaurese. Vediamo "l’utilità" di questa partita per entrambe le squadre, anche se in realtà si tratta di una possibilità ai limiti. Il Lentigione è terzo a 64 punti, alle sue spalle c’è la Pistoiese a 61. Se il Lentigione dovesse perdere e la Pistoiese vincere in casa della Tau Altopascio, raggiungerebbe la squadra di Cassani a 64. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Sammaurese affronta il Lentigione: ultimo turno di Serie D prima del playout - Torna in campo la Sammaurese per disputare l’ultimo turno di campionato di Serie D rinviato in attesa della sentenza sul ricorso della Zenith Prato. Oggi i giallorossi saranno ospitati dal Lentigione. Per quanto riguarda la classifica, non ci sono obiettivi da raggiungere: il playout ormai è certo, potrebbe cambiare l’avversario ma per far sì che questo accada si devono verificare alcuni risultati. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Serie D, girone D. Pari e patta tra Lentigione e Sammaurese.; CALCIO SERIE D: IL LENTIGIONE MANTIENE IL TERZO POSTO E ORA AFFRONTERA' IL TAU ALTOPASCIO; CALCIO SERIE D: DOMANI IL LENTIGIONE OSPITA LA SAMMAURESE E POI CI SARANNO I PLAYOFF; Risultati e Classifiche: Serie B, C, D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie D: Lentigione ospita Sammaurese nell'ultima gara di regular season - Lentigione e Sammaurese si affrontano nell'ultima gara di Serie D. Entrambe le squadre cercano di migliorare la loro posizione per i playoff. 🔗msn.com

Sammaurese affronta il Lentigione: ultimo turno di Serie D prima del playout - La Sammaurese gioca contro il Lentigione nell'ultimo turno di Serie D, preparando la squadra per il playout decisivo. 🔗msn.com

Serie D: Lentigione sfida Corticella per blindare i playoff - Il Lentigione è quinto con 52 punti e potrebbe blindare i playoff, oltre che cercare di ... Bocchialini e Pastore. Fiorenzuola-Sammaurese si gioca alle 15,30, Imolese-Piacenza alle 20. 🔗msn.com