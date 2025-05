LegoGPT è l' AI che crea modelli Lego partendo da prompt testuali

Il sistema interpreta le descrizioni e fornisce istruzioni per montare i mattoncini ottenendo strutture stabili e realistiche 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - LegoGPT è l'AI che crea modelli Lego partendo da prompt testuali

Cosa riportano altre fonti

LegoGPT: L'IA che trasforma descrizioni in modelli Lego stabili - Scopri LegoGPT, il modello IA della Carnegie Mellon University che trasforma prompt testuali in modelli Lego fisicamente stabili e assemblabili. 🔗msn.com

LegoGPT: il primo generatore di LEGO stabili e realizzabili a partire da un testo - L'IA LegoGPT trasforma descrizioni testuali in modelli LEGO stabili e assemblabili; il progetto open source è disponibile su GitHub. 🔗tech.everyeye.it

LegoGPT è l'AI che costruisce modelli LEGO - Un modello AI è in grado di dar vita a costruzioni LEGO fisicamente stabili, partendo da un testo e fornendo le istruzioni per realizzarle. 🔗msn.com