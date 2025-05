Legittimo impedimento un diritto per l’avvocatura | convegno a Montecitorio Messaggio di Fontana

Il convegno "Legittimo impedimento, un diritto per l’avvocatura" si terrà giovedì 15 maggio alle ore 15 presso la Sala della Regina di Montecitorio. Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, porterà un messaggio significativo, mentre interverrà anche il Ministro della Giustizia, evidenziando l'importanza di questo tema per il mondo legale.

ROMA – Giovedì 15 maggio, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Legittimoimpedimento, un diritto per l'avvocatura". Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.Interviene, tra gli altri, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

