Legge sul fine vita in consiglio regionale inizia lo sciopero della fame

Inizia lo sciopero della fame in consiglio regionale per l'approvazione della legge campana sul "fine vita", che regola il suicidio medicalmente assistito. Attivisti e sostenitori chiedono il riconoscimento del diritto individuale di scegliere come affrontare le sofferenze di una malattia incurabile, sottolineando l'importanza di una scelta consapevole e dignitosa.

scioperodellafame, in consiglioregionale, per l'approvazione dellaLegge campana sul "finevita", il suicidio medicalmente assistito. “Una persona afflitta da un male incurabile e tormentata da dolori terribili, deve avere il diritto di scegliere il proprio destino. Per questo motivo, d’intesa. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Legge sul "fine vita" in consiglio regionale, inizia lo sciopero della fame

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fine vita, il Consiglio Regionale ha incardinato l’esame della proposta di legge - Tempo di lettura: 4 minutiIl Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha incardinato l’esame della proposta di legge “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale” , la cui approvazione è stata rinviata alla prossima seduta consiliare nelle more di ricevere la necessaria copertura finanziaria da parte della Commissione Bilancio. 🔗Leggi su anteprima24.it

Consiglio regionale, legge sul ‘Fine vita’: le parole di Abbate - Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gino Abbate.“Prendo la parola per denunciare l’andamento della proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito che ho avanzato sulla base della sentenza numero 242/2019 della Corte costituzionale. In merito, nell’aprile 2024 si è tenuta la prima Commissione mentre ad ottobre un tavolo tecnico ha chiarito l’assenza di ostacoli statutari e costituzionali. 🔗Leggi su anteprima24.it

Fine vita, il Consiglio dei ministri impugna la legge della Toscana. Giani: "Scelta paradossale" - Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge sul fine vita approvata dalla Toscana lo scorso febbraio. Una scelta, quella del governo Meloni, che viene definita "paradossale" dal governatore Eugenio Giani e "assurda" dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. La Toscana... 🔗Leggi su livornotoday.it

Sul fine vita i migliori alleati di Giani sono i governatori leghisti. Fontana: Il governo deve darci delle linee guida - Il video; Fine vita, il governo impugna le legge regionale della Toscana; Legge sul fine vita in consiglio regionale, inizia lo sciopero della fame; Fine vita, il governo impugna la legge della Toscana. 🔗Su questo argomento da altre fonti

ARCI Toscana in difesa della legge regionale sul fine vita - Il Consiglio regionale di Arci Toscana si schiera in difesa della cosiddetta “legge sul fine vita” approvata dalla regione Toscana il 14 Marzo scorso ed ... 🔗gonews.it

'Liberi subito', Arci difende la Legge toscana sul 'fine vita' - “Ogni giorno la legge italiana nega la possibilità di essere accompagnati alla fine della vita senza soffrire" ... 🔗nove.firenze.it

La legge sul fine vita. Il governo ferma la Toscana: "È una materia nazionale" - Impugnata la norma. Donzelli, FdI: impensabile che se ne occupino le Regioni. L’amarezza di Giani: anziché legiferare ostacolano chi ha colmato un vuoto". . 🔗quotidiano.net