Legambiente Avellino-Alveare nuovi assemblea congressuale e direttivo per affrontare le sfide ambientali dell' Irpinia

Nello scorso fine settimana si è svolta la prima Assemblea Congressuale di Legambiente Avellino - Alveare, un evento significativo per il movimento ecologico locale. Alla presenza del Presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, i partecipanti hanno discusso tematiche cruciali per l'ambiente, ricevendo anche un messaggio di incoraggiamento dalla direzione nazionale. L'assemblea ha rappresentato un passo importante per il rafforzamento della comunità e delle sue iniziative sostenibili.

Nello scorso fine settimana si è celebrata la prima assembleacongressuale di LegambienteAvellino - Alveare, alla presenza del Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, che ha partecipato ai lavori congressuali e portato il saluto della direzione nazionale. L’assemblea ha visto la. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Legambiente Avellino-Alveare, nuovi assemblea congressuale e direttivo per affrontare le sfide ambientali dell'Irpinia

Su altri siti se ne discute

Tre nuovi ingressi e una conferma per l’assemblea dei soci della Fondazione Carisp - Tre nuovi soci per la Fondazione Carisp di Forlì. Si tratta di Sandra Ceccarelli, Leopoldo Giulianini e Maria Teresa Indelicati. Ceccareli è responsabile finanziaria di Cepi, azienda che opera nel campo dell’impiantistica per le materie prime, con sede a Forlì ma partner nei cinque continenti... 🔗Leggi su forlitoday.it

Assemblea Avis a San Salvo: risultati positivi e nuovi obiettivi per il futuro - Sabato primo marzo, nella sede di via Delle Rose, l’Avis Comunale di San Salvo ha tenuto la sua 48esima assemblea associativa nel corso della quale sono stati presentati ai soci donatori i risultati ottenuti nel 2024.Alla presenza dei delegati delle strutture superiori, Antonio... 🔗Leggi su chietitoday.it

Nuovi programmi di Valditara, la protesta di prof ed esperti in assemblea a Roma: “Ideologici”. “Docenti mortificati” - “I dubbi su queste linee guida riguardano la forte ideologia nazionalista che le pervade e i troppi suggerimenti e vincoli su cosa noi docenti dovremmo insegnare agli studenti”. Alessandra, insegnante di scuola primaria, va subito dritta al punto. Insieme alla collega Paola, ha partecipato all’assemblea sulla consultazione pubblica a proposito delle contestatissime nuove linee guida promosse dal ministro Valditara, a cui le scuole sono chiamate a rispondere entro il 10 aprile. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Lo sciame di Legambiente Avellino-Alveare APS si è riunito per il rinnovo delle cariche sociali.. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo sciame di Legambiente Avellino-Alveare APS si è riunito per il rinnovo delle cariche sociali. - Al termine del primo mandato, durato come da statuto quattro anni, la prima assemblea congressuale di Legambiente Avellino – Alveare APS.Presente per questo primo anniversario di solidarietà e respons ... 🔗irpiniaoggi.it

‘Il quartiere si fa bello’, iniziativa di Legambiente Avellino: due nuovi alberi in via Marotta - Sabato 5 aprile alle 10 si terrà la piantumazione di due nuovi alberi in via Marotta ... L’evento è promosso da Legambiente Avellino – Alveare, insieme ad Arci Avellino, A Casa di Lilly, Arci Servizio ... 🔗corriereirpinia.it