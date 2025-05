L' educazione sbagliata | Duilio Scalici presenta il suo terzo libro da Millemondi

Il regista, musicista e scrittore Duilio Scalici presenta il suo terzo romanzo,

Dazi Trump, Meloni in Cdm: “Decisione sbagliata, penalizzante per Italia” - “Gli Stati Uniti hanno annunciato due giorni fa dazi su merci e prodotti importati da gran parte degli Stati del mondo, prevedendoli del 20% su molti prodotti dell’Unione europea. Queste tariffe si aggiungeranno a quelle già previste per specifiche merci e prodotti come automobili (25%), acciaio e alluminio. Come ho già detto, penso che questa decisione dell’Amministrazione Trump sia sbagliata, perché le economie delle Nazioni occidentali sono fortemente interconnesse e politiche protezionistiche così incisive danneggeranno non solo l’Unione europea ma anche gli Stati Uniti”. 🔗Leggi su lapresse.it