L' ecomostro di via Tiro a Segno verrà recintato pronti a partire i lavori | un tratto di strada sarà chiuso

L’ecomostro di via Tiro a Segno sta per essere recintato e i lavori prenderanno il via a breve. Nonostante un ritardo di quasi un mese rispetto ai piani iniziali, domani inizierà la recinzione dell'edificio, preludio all'abbattimento e alla riqualificazione della zona. Un tratto di strada sarà chiuso per garantire la sicurezza durante le operazioni.

Ci siamo. L'ecomostro di via Tiro a Segno sarà ingabbiato. Con quasi un mese di ritardo, rispetto alla data inizialmente comunicata dagli uffici del Comune, domani e inizieranno i lavori di recinzione dell'edificio, che successivamente dovrebbe essere abbattuto per riqualificare l'intera area.

