...una nuova iniziativa. "Le vie delle storie" celebra l'editoria cinese per ragazzi, portando nelle biblioteche fiorentine un assaggio di cultura e narrazione. L'evento, in programma il 12 maggio 2025, mira a promuovere il dialogo interculturale e a stimolare la fantasia dei più giovani attraverso la scoperta di storie uniche e affascinanti.

Firenze, 12 maggio 2025 – L'anno del dragone. O quantomeno della sua editoria, perché dopo il viaggio multiculturale di "Intrecci" e il gemellaggio tra Biblioteca Ernesto Ragionieri e Biblioteca Xinlan, nella città di Rui'an, il sodalizio tra il comune di Sesto Fiorentino e la Cina si arricchisce di un nuovo capitolo: si intitola "Le vie dellestorie" ed è un percorso letterario alla scoperta della narrativa cinese per ragazzi, tra tradizione e modernità, incisione e disegno, saggistica e graphic novel. La rassegna - in programma da sabato 17 fino all'8 agosto allaBiblioteca Ernesto Ragionieri - nasce dalla sinergia tra il Comune di Sesto Fiorentino, il centro studi Accademia Drosselmeier, la Fiera del Libro di Bologna e la società cooperativa Giannino Stoppani: il programma del festival, curato da Grazia Gotti e Marina Lepore, presenta una selezione di oltre duecento volumi provenienti da quaranta editori cinesi che entreranno nel patrimonio della Biblioteca fiorentina proprio grazie alla donazione dell'Accademia e della Fiera del libro di stanza a Bologna. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le vie delle storie: l'editoria cinese per ragazzi alla Biblioteca Ragionieri di Sesto

