Le telefonate la foto e la ciocca di capelli in tasca L' ultimo orrore di De Maria

Nella drammatica quiete di Milano, un gesto estremo segna il confine tra disperazione e speranza. Un uomo, guidato da un amore perduto, contatta madre e cognata utilizzando il cellulare di Chamila, prima di abbandonarlo in un cestino. Con un ricordo strappato in mano, si lancia nel vuoto dalla terrazza del Duomo, trasformando la sua tragica decisione in un ultimo, incompreso messaggio d’amore.

L'uomo ha chiamato la madre e la cognata con il cellulare di Chamila, poi abbandonato in un cestino. Si è gettato dalla terrazza del Duomo con un'immagine della donna strappata dalla carta d'identità

