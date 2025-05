Le riprese del kolossal e gli scheletri ritrovati da alcuni sub catanesi | è giallo a Lipari

Le recenti riprese di un kolossal e il ritrovamento di scheletri da parte di sub catanesi hanno trasformato una normale gita in mare in un intrigante giallo a Lipari. Tuttavia, la vicenda, che ha catturato l'attenzione, si è rivelata un falso allarme. Scopriamo i dettagli di questa singolare storia, dal finale inaspettato.

Una normale gita in mare che assume improvvisamente i contorni di un giallo, rivelatosi poi un falso allarme. Decisamente singolare la vicenda che ha coinvolto nelle scorse ore alcuni subacquei catanesi, impegnati in una trasferta eoliana. Per delinearne i contorni di questa storia, con finale. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Le riprese del kolossal e gli "scheletri" ritrovati da alcuni sub catanesi: è giallo a Lipari

