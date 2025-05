Le Relazioni Difettose – Come non arrendermi a cercare l’amore giusto per me?

Le relazioni difettose possono mettere a dura prova la nostra ricerca dell'amore autentico. In questo percorso, è fondamentale non arrendersi e continuare a sognare. Cara Ester, sono una lettrice appassionata della tua rubrica e spero di ricevere consigli su come affrontare queste difficoltà, mantenendo viva la speranza di trovare l’amore giusto per me.

Cara Ester,sono una lettrice compulsiva della tua rubrica. Amore e Relazioni: 5 regole d’oro per far durare una storia X Oramai sono alla soglia dei quaranta, vivo in una grande città ma non così grande Come Milano o Roma. Ho una cerchia ristretta di amici, solida ma variegata, una famiglia un po’ disfunzionale ma amorevole a modo proprio. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Come non arrendermi a cercare l’amore giusto per me?

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le Relazioni Difettose – «Il fantasma della sua ex mi ossessiona» - Cara Ester,Non so nemmeno da dove cominciare e delle tante domande che mi affollano la testa non so quale finirò col porti. L’amore parte da se stesse: è la chiave per relazioni di coppia appaganti ... 🔗Leggi su iodonna.it

Le Relazioni Difettose – «Lui è meno innamorato di quanto lo sia io?» - Cara Ester,Finalmente, un sabato notte trovo il coraggio di scriverti. Sto con questo ragazzo da più di un anno e mezzo. Abbiamo vissuto anche qualche mese a distanza, abbiamo avuto i nostri alti e bassi ma so che il sentimento c’è da entrambe le parti. C’è però anche un problema di base, che solo recentemente ho riconosciuto come “problema”. Premettendo che non viviamo insieme, in sintesi i motivi per cui litighiamo il 90% delle volte è perché sembra che abbia più voglia di vederlo e di stare con lui che lui con me. 🔗Leggi su iodonna.it

Le Relazioni difettose – Perché troppo desiderare e amare diventa respingente? - Cara Ester, sono V.Breve recap: mamma venuta a mancare qualche anno fa, rapporto complicato con mio padre, stile di attaccamento ansioso, brava ragazza ecc. L’amore parte da se stesse: è la chiave per relazioni di ... 🔗Leggi su iodonna.it

Le Relazioni Difettose – Lui vuole il poliamore; Le Relazioni Difettose – Come capire le sue reali intenzioni?. 🔗Cosa riportano altre fonti

Le Relazioni Difettose – Mi sento rifiutata, questa storia non ha futuro - Le Relazioni Difettose - Mi sento rifiutata, questa storia non ha futuro. La lettera della lettrice e la risposta di Ester Viola ... 🔗iodonna.it

Le Relazioni Difettose – È possibile innamorarsi un po’ meno per poi non soffrire? - Che la mancanza fosse un indizio a favore, e non, com’era in realtà, la prova della sua irrilevanza. Mentre gli altri — i prudenti, quelli con relazioni da sabato sera e film al cinema ... 🔗iodonna.it

Le Relazioni Difettose – Un vecchio amore da maneggiare con cura - provo a scriverti sperando in una tua risposta nonostante il tema sia stratrattato ed io abbia letto tutti gli articoli a tema (e non ... figli. › Le Relazioni Difettose – Sono allo stesso ... 🔗msn.com