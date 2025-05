Le regole d’oro per un picnic in montagna sicuro e ben riuscito

Il cestino di vimini, la tovaglietta a quadri, una bella coperta da stendere sul prato, i panini ben imbottiti di ogni delizia, le scarpe da trekking ai piedi e tanta voglia di stare all’aperto. La montagna è lo sfondo ideale per un picnic, ma chi la ama lo sa: la montagna va rispettata in tutte le sue sfaccettature, e anche una merenda sull’erba può danneggiarla se fatta in modo non corretto.Ma quali sono le linee guida per godersi un picnic in sicurezza? Non sono certo complicate, molte possono essere intuitive, altre non sono così scontate, ma tutte vanno tenute ben presenti. Si tratta di accortezze che non richiedono particolare sforzo, ma che possono fare la differenza. A partire dalla scelta del luogo adatto. «Per un picnic in montagna, è meglio scegliere aree attrezzate dove non si rischia di disturbare la fauna locale» spiega Stephanie Völser, direttrice Val D’Ega Turismo. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le regole d’oro per un picnic in montagna sicuro e ben riuscito

