Le reazioni e le autorità | Sarà una guida capace di ispirare l’intera città

... ministero, guidato da una profonda fede e da un amore sincero per la comunità. Il suo legame con questa terra è radicato e autentico, e la sua presenza riempie di gioia i cuori. Con la stessa passione e dedizione, è pronto a continuare il suo cammino, portando un messaggio di speranza e unità.

"Il suo ritorno tra noi, pur nell'alta funzione di Arcivescovo, ha il sapore di un abbraccio molto familiare. Lei è figlio spirituale di questa città, che l'ha vista crescere in conoscenza e responsabilità. Qui, alla Scuola Normale Superiore, si è formato negli studi, laureandosi in filologia romanza; qui ha ascoltato la voce di Dio che la chiamava a seguirlo e qui ha mosso i primi passi nel cammino vocazionale, entrando come novizio nel convento dei Carmelitani Scalzi di San Torpè". Così il prefetto Maria Luisa D'Alessandro, ha salutato il nuovo arcivescovo, Saverio Cannistrà, durante il breve incontro istituzionale, sul palco posizionato davanti al museo delle Sinopie e al coscpetto dei gonfakloni e dei rappresentanti di tutti i comini della diocesi. "Dopo un lungo e fecondo ministero- ha concluso D'Alessandro - svolto con dedizione sia in Italia che all'estero torna a Pisa, per prendersi cura, come Padre e Pastore, di un popolo che già le appartiene nel cuore.

