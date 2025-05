Le previsioni meteo di oggi 12 maggio ad Avellino

Oggi ad Avellino il tempo si presenta variabile, con cieli parzialmente nuvolosi al mattino e un aumento delle nubi nel corso della giornata. In serata, è attesa la possibilità di deboli piogge, con accumuli di circa 5 mm. Le temperature oscillano tra un massimo di 22°C e un minimo di 10°C, rendendo la giornata fresca e dinamica.

A Avellinooggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero.

