Il film drammatico del 2004 "Le pagine della nostra vita", ispirato all'omonimo romanzo di Nicholas Sparks, presenta diverse differenze rispetto al libro. Queste modifiche, che riguardano trama e caratterizzazione dei personaggi, influenzano l’esperienza emotiva e il significato della storia. Analizzeremo le principali discrepanze tra le due opere, rivelando come queste cambiassero la narrazione complessiva.

Le pagine della nostra vita : le principali differenze tra il libro e il film Il film drammatico del 2004 Le pagine della nostra vita ha portato sul grande schermo l’omonimo romanzo di Nicholas Sparks del 1996, ma l’adattamento cinematografico ha apportato alcune modifiche fondamentali al libro . La storia rimane però grossomodo la stessa: due adolescenti, Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdams), provenienti da ambienti socioeconomici diversi, che condividono una storia d’amore estiva nel 1940, per poi riunirsi dopo anni di lontananza. Intanto, da una casa di riposo del presente, un uomo anziano (James Garner) legge la storia ad alta voce da un quaderno a una donna affetta da demenza (Gena Rowlands). I due anziani, in seguito si rivelano essere Noah e Allie.LEGGI ANCHE: Le pagine della nostra vita : 10 curiosità e frasi dal film Il film ha consolidato le carriere di Gosling e McAdams, diventando rapidamente uno dei film d’amore più iconici di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

