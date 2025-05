Le-One da Sfera Ebbasta a Nessuno | “Pensavano fossi un vandalo ma volevo solo fare musica

Le-One, pseudonimo di Gaetano di Maio, è un artista di punta della scena rap campana. Con il suo stile innovativo e testi incisivi, ha conquistato il pubblico, raggiungendo milioni di ascolti con brani come

Le-One, nome d'arte di Gaetano di Maio, è uno dei rapper più ascoltati della nuova scena campana. Lo scorso 11 aprile ha pubblicato il suo primo Ep, dal titolo Nessuno, che contiene Parente e Addo Staje, rispettivamente 7 e 35 milioni di stream. Qui l'intervista. 🔗Leggi su Fanpage.it

