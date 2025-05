Le novità in sala | dal nuovo film del David Francesco Di Leva al new fantasy A24 passando per Omero

Negli ultimi mesi, le sale cinematografiche si sono animate di opere intriganti e variegate. Tra queste, spicca Nottefonda di Giuseppe Miale Di Mauro, un'opera che esplora il profondo dolore di un padre, Ciro, che non riesce a liberarsi dal tormento della perdita. In un viaggio notturno alla ricerca di risposte, si intrecciano emozioni e relazioni, creando un affresco potente e toccante dei legami familiari e della sofferenza.

Con questi film appena usciti in sala è un piacere avventurarsi per certi assortimenti variopinti.Comincio dalle oscurità con Nottefonda, di Giuseppe Miale Di Mauro. Da un anno Ciro affonda ogni notte nel ricordo dell'incidente che ha ucciso sua moglie. Trascina con sé il figlio in auto alla ricerca inutile di un colpevole, mentre di giorno galleggia intorno all'anziana madre preoccupatissima. La vita gli torna a bussare, nel bene e nel male, ma a chi aprirà semmai decidesse di farlo? David di Donatello appena vinto come Miglior attore non protagonista per Familia, Francesco Di Leva in quest'opera prima c'intrappola nella disperazione immobilista del suo nuovo personaggio. Il lutto descritto dal regista è composto, nottambulo, ma nella sua riluttanza verticale subisce dei barlumi di redenzione.

Cosa riportano altre fonti

Star Wars, Ryan Gosling protagonista del nuovo film ‘Starfighter’: in sala nel 2027 - (Adnkronos) – Ryan Gosling entra ufficialmente a far parte dell'universo creato da George Lucas. Sarà lui il protagonista di 'Star Wars: Starfighter', nuovo film diretto da Shawn Levy, che uscirà nelle sale il 28 maggio 2027. L'annuncio arriva dalla presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy e dallo Chief Creative Officer Dave Filoni, in occasione della Star […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos ed Emma Stone, arriverà in sala in autunno - Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos ed Emma Stone, arriverà in sala in autunnoBugonia, l’ultima collaborazione tra il regista Yorgos Lanthimos e la star Emma Stone, sarà proiettato prima del previsto. Il film sarà proiettato in alcune sale selezionate il 24 ottobre prima di essere distribuito ufficialmente a partire dal 31 ottobre. Si tratta di un leggero anticipo rispetto alla data di uscita originale del 7 novembre. 🔗Leggi su cinefilos.it

La Citta? Proibita: il nuovo trailer del film dal 13 marzo in sala - La Citta? Proibita: il nuovo trailer del film dal 13 marzo in salaEcco il nuovo trailer di La Citta? Proibita, il nuovo film di Gabriele Mainetti, dal regista di “Lo chiamavano Jeeg Robot” e “Freaks Out” torna sul grande schermo con un’ altra storia imperdibile. Nel cast del film protagonisti Liu Yaxi, Enrico Borello, Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti.Cosa succede in La Città ProibitaIn La Città Proibita Mei, una misteriosa ragazza cinese, arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa. 🔗Leggi su cinefilos.it

