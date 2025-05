le minacce di trump frenano le borse europee mentre dow jones e nasdaq volano

Le recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha etichettato l'Unione Europea come "più cattiva della Cina" in materia commerciale, hanno innescato preoccupazioni nei mercati europei. Mentre le borse di Milano e Parigi segnano un rallentamento, Wall Street celebra con un balzo di Dow Jones e Nasdaq.

La nuova minaccia del presidente Usa Donald Trump frena la corsa delle principali borse europee , inizialmente bene intonate dopo la tregua sui dazi tra Usa e Cina. Dopo le parole dell'inquilino della Casa Bianca che ritiene l'Unione Europea "più cattiva della Cina sul commercio" Milano e Parigi riducono il rialzo all'1%, Londra allo 0,2%, Madrid allo 0,15% e Francoforte (-0,1%) gira in negativo. Proseguono di gran carriera invece il Dow Jones (+2,5%) e il Nasdaq (+3,5%) a New York.Si rafforza il dollaro a 0,9 euro esatti e quasi 0,76 sterline, portandosi sui massimi dell'ultimo mese. In crescita anche l'oro (+0,92% a 3.236,67 dollari l'oncia), il greggio (Wti +2,41% a 62,49 dollari al barile) e il gas naturale (+3,41% a 35,8 euro al MWh), su ipotesi di maggior domanda di energia. Scende a 102,4 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 5,2 punti al 3,66% e quello tedesco di 7,6 punti al 2,66%.

La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa - Il 4 aprile la Cina ha risposto con fermezza all'offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti.

Borse europee in forte rialzo dopo rinvio dazi bilaterali da parte di Trump - Le Borse europee segnano il maggior rialzo dal Covid, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha deciso di rinviare di 90 giorni l'entrata in vigore dei dazi bilaterali su tutti i Paesi a parte la Cina. Francoforte sale del 7,5%, Milano del 7%, Parigi del 6,2% e Londra del 4,7% con gli investitori che si ricoprono dopo l'ondata di vendite delle ultime sedute, innescate dai timori di una recessione dell'economia globale.

Le Borse europee in rialzo tra incertezze sui dazi di Trump e attese per la Fed - Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Sui mercati resta l'incognita delle decisioni di Donald Trump sui dazi, mentre si attendono le decisioni della Fed e le parole di Jerome Powell sulle prospettive future.Poco mosso l'indice Stoxx 600 (-0,05%). Nel Vecchio continente sono in rialzo Francoforte (+0,5%), Madrid (+0,2%) e Milano (+0,1%), mentre sono negative Parigi (-0,7%) e Amsterdam (-0,3%).