Le milizie antifà di Wikipedia

In breve da Zazoom:

Nell'era digitale, la battaglia per la verità storica si combatte anche su piattaforme come Wikipedia. Non sono solo nel mirino dei vigili correttori antifascisti, che setacciano biografie dubbie e cercano di correggere il tiro della memoria collettiva. Questi anonimi giustizieri dell'informazione si infilano tra le righe, pronti a smascherare narrazioni distorte e a restituire voce alla storia autentica.

E così non sono solo. Non sono l’unico bersaglio dei volenterosi correttori antifascisti doc che ritoccano le biografie sospette su Wikipedia. Degli incursori anonimi dediti allo smascheramento del. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le milizie antifà di Wikipedia

Su altri siti se ne discute

Il dramma siriano. Un testimone in esclusiva: La furia cieca dei jihadisti si è accanita su bambini, donne, uomini che non hanno nulla a che fare con le milizie - Senza alcuna pietà si sono accaniti contro i civili. Uomini, donne, anziani e persino bambini delle zone costiere siriane, sono stati massacrati da gruppi estremisti, fra cui figurerebbero anche Amshat, Hamzat. Secondo fonti locali, citate dal canale televisivo statunitense in lingua araba Alhurra, queste fazione godrebbero del sostegno turco. A guidarli, un generale spietato, la vendetta, quel sentimento primordiale che trova soddisfazione solo con il sangue di chi ritengono sia stato vicino al regime dell’ex presidente, Bashar al-Assad. 🔗Leggi su strumentipolitici.it

"Siete degli stupratori". Le femministe accusano di violenze gli antifà di Bologna - Le femministe di Bologna denunciano stupri e violenze nelle sedi dei movimenti autonomi: dopo la manifestazione sono state picchiate, perquisite e filmate dai "compagni" 🔗Leggi su ilgiornale.it

Roma, i bravi studenti antifà minacciano di morte la preside del Righi: “Nelle foibe”. Troppa ideologia e genitori complici - Troppo “autoritaria e repressiva”. Non è la prima volta che la preside del liceo Righi di Roma, uno dei classici più blasonati della Capitale, Giulia Orsini, finisce nel mirino degli studenti di sinistra. A novembre gli attivisti del collettivo Ludus Righi hanno inaugurato il rituale ‘autunno caldo” con uno sciopero contro la dirigente scolastica, al suo primo anno nel liceo. Bandiere della Palestina dalle finestre, niente lezione e barricate contro la scuola trasformata in caserma. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Le milizie antifà di Wikipedia; Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana. 🔗Ne parlano su altre fonti